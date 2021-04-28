北京2020年戶籍人口出生數據4月27日晚間揭曉，瞬間衝上微博熱搜，相比2019年下降幅度約為24.32％。而過去不少大陸專家從2018年起就高呼北京出生人口下降，房價要跌。但事實上根據北京房地產觀瀾報導，北京海淀區的學區房，大批都已經超越2017年3月17日房市調控的高點，比如中關村三小，一小，上地學區，年增率最高漲幅都接近或超過50％。

根據《中國基金報》引述北京市衛生健康委信息中心的最新統計數據，北京2020年戶籍人口出生數為10萬368人，創下10年來新低。這相比2019年減少3萬2266人、下降幅度約為24.32％。

觀察到房價部分，據大陸國家統計局的資料，2月底的北京房價較去年同期增長8.5％，排在70個大中城市的第9位，位居北上廣深4個一線城市的最後一位。

但實際在北京生活的人的感受卻不太一樣。包含像是海淀的學區房，大批都已經超越2017年3月17日的房市調控高點。同時海淀區房價大漲也帶動了昌平的碼農區，年增幅也超過20％，指出海淀、西城和昌平的部分區域，一年前能買兩居的預算，現在只能買一居了。

(旺報 )