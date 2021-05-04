中央銀行受財政部委託標售300億元10年期公債，最高得標利率0.4％，較上一期4月標售的0.422％，下滑2.2個基本點（1個基本點是0.01百分點），券商主管指出，主要反應美債殖利率由高點回落的結果。

根據央行公布的10年期公債標售結果，共吸引553億元資金進場搶標，投標倍數1.84倍，為長期以來的平均水準。其中銀行業拿到大多數的53.67％或161億元籌碼，其次證券搶得41.99％或126億元，票券業占2.67％或8億元，保險僅1.67％或5億元。

券商主管表示，美國10年期公債殖利率年初從1.0％之下，一路衝高至3月底、4月初破1.7％（殖利率上升代表空頭），台債殖利率也跟著上揚，指標10年券殖利率從去年11月26日的歷史低點0.236％，一度彈升至0.48％，市場長率走高。

但隨美國10年債殖利率回落至1.6％之下整理，台債10年券近日多在0.4％上下，這次10年新券得標利率也正好就是0.4％，落在市場預期的0.39～0.41％區間的中位。

(工商 )