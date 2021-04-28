瑞銀集團28日公布最新《瑞銀投資者情緒調查》，結果顯示，70％受訪者對於未來6個月的股市前景，保持樂觀態度，相較6個月前的調查結果61％，樂觀程度顯然又再增加。調查同時得到另一項指標，有41％的投資人正在考慮在未來六個月內增加股票持有量！

美股、台股大盤指數持續創新高，台股單日交易量近日也出現突破7,000億元，許多跡象顯示，股市交易熱度驚人。惟，瑞銀指出，此次調查結果，現金占全球個人投資者投資組合約22％，僅比前次2020年9月的調查下降3個百分點。

瑞銀財富管理聯席總裁兼瑞銀集團美洲區總裁Tom Naratil表示，投資人持有的現金仍然遠遠高於財管顧問的建議配置，特別是考慮到目前的市場和經濟環境，此次調查結果，逾四成的投資人希望更多地投資於股票，這令人感到鼓舞。財管顧問多認為，如果真的發生通膨上升，現金價值將實際受到侵蝕，屆時投資人將被迫尋找其他資產類別，才能實現財務目標。

(工商 )