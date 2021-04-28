台灣企業甲級足球聯賽本季前5輪尚未出現「帽子戲法」，28日第6輪就一口氣出現兩人，南市台鋼靠洋將馬可包辦全隊3顆進球，以3比2氣走台灣中油，5連勝續坐龍頭，台電則在「饅頭」高偉傑的本土帽子戲法帶領下，以5比0大勝台北展逸天行者，戰績4勝2和持續緊咬台鋼。

本輪是台鋼出征香港角逐亞足聯盃之前最後1場企甲聯賽，靠馬可的進球秀留下勝利。第26分鐘馬可接應馮少祺左路吊中頭槌破門，儘管隨後中油由鄭俊弦進球扳平，但馬可先在第70分鐘左腳遠射破門，補時階段再獲陳瑞杰短傳攻入保險進球，中油智利洋將馬蒂亞斯隨後破門也無力回天。

馬可成為本季企甲首位上演帽子戲法的射手，賽後謙稱自己幸運，下半場攻入兩球除了感謝隊友送球，對手體力下滑也有關係。對於即將出征香港，馬可表示自己和球隊的狀態都很好，「我很期待首次參與亞足聯盃，準備讓亞洲看到台灣的足球實力！」

亞足聯盃J組賽事要到5月14日才開踢，因各國對新冠防疫的規定不一，預防入境香港須隔離兩周，中華足協先保留了台鋼在5月的3場企甲聯賽。儘管隨後獲悉香港採泡泡模式只須隔離5天，這兩天又傳出比賽可能延後，台鋼以不變應萬變，全隊均公費接種新冠疫苗，做好出征準備。

除台鋼外唯一仍保持不敗之身的台電，上半場只有陳昭安貢獻進球，以1比0領先展逸天行者，不過南霸天下半場火力全開，第66分鐘先由李祥偉進球擴大領先，替補上陣的高偉傑更大顯神威，從第77分鐘起3度攻破對手大門，以帽子戲法詮釋台電「我本土我驕傲」的精神。展逸天行者在補時階段獲得12碼球，但林駿凱右腳主罰卻射中門柱，沒能破蛋以5球慘敗。

台電一掃上輪遭台中Futuro逼和陰影，踢出企甲今年開季以來最懸殊的一場勝利，繼續以兩分之差緊追龍頭台鋼。展逸天行者則連3輪遭對手完封，戰績1和5負仍然一勝難求，在積分榜敬陪末座。

土耳其火槍兵朱恩樂（右）1頂1傳，幫助台中Futuro完勝璉紅台體。（中華足協提供）

去年季軍台中Futuro靠朱恩樂、山崎直之、朱益成先後破門，以3比0在「台中德比」完勝璉紅台體，並靠北市大同以3比2拉下航源FC，讓積分10分的Futuro躍居第3名。

北市大同本輪浪費兩球領先，還因後衛黃偉民領到兩張黃牌退場，對航源FC陷入10打11的人數劣勢，幸好前國腳陳柏豪抓住對手後防失誤，在補時階段攻入致勝球，才讓大同驚險中止近來的3連敗。

前國腳陳柏豪（右）替補上陣，替北市大同攻入致勝球，中止近來的3連敗。（中華足協提供）

「我最近因為教練工作，體能比較回不來，所以都是替補，教練說我體能跟不上，但我一上去就是要得分的。」陳柏豪說，自己一上場的任務很單純，就是要進球。

大同教頭強木在則表示，下雨天球員比較喜歡在人工草皮球場出賽，「但畢竟下雨天球會滑，我們掉球也是守門球沒拿穩，不過他們有拚，而且我們還少對方一人，能贏球也占點運氣。」

(中時 )