台北市松山警分局滅證事件延燒，警察局長陳嘉昌自請處分，對此，台北市長柯文哲表示，局長分局長的任用罷免或調換，是警政署職權，也喊話調查清楚再做處分，不要受到外面壓力就把誰免職，隨便拿基層出來抵帳是不好的文化。

柯文哲表示，關於松山分局的事情，警政一條鞭，局長分局長的任用罷免或是調換，那是警政署職權，我也表達尊重，但是我還是認為，出事情的時候還是調查清楚再處分，特別是我們常要做根本原因分析，把事情來龍去脈搞清楚再做懲處。

柯文哲指出，我不想做太多批評，縣市首長抱怨不在少數，台南兩年換了4局長，以我對台南市長黃偉哲認識，他也不會喜歡這樣，所以如何支持警察可以執行公義這才是政治人物要去努力的，警界的事情我也不願意太多批評，但是總是基層員警還是有抱怨。

柯文哲認為，他當市長六年有改進的地方是，生氣的時候不要下決定，把事情真相調查清楚，做特別根本原因分析，我不認為一個所長大費周章刪除檔案，但我的態度是，作為科學家不要預設立場，有多少真相講多少話。

柯文哲強調，自己主張調查清楚，不要遇到外面政治壓力就隨便把誰免職，這不是一個國家公務員該有的態度，有多少證據講多少話，更不要受到外面壓力，就隨便拿基層出來抵帳，這是不好的文化。

(中時 )