海巡署首艘4000噸級巡防艦「嘉義艦」今（29）日在台船舉行交船典禮。（柯宗緯攝）

海巡署首艘4000噸級巡防艦「嘉義艦」今（29）日在台船舉行交船典禮，蔡英文總統主持典禮時指出，本月第2次到台船，上次是海軍萬噸級新型兩棲船塢下水，今天是海巡署第1艘4000噸級巡防艦「嘉義艦」交船，連續兩次的第1，代表政府的決心及有信心落實國艦國造、強化國防自主的政策。

蔡英文今早與台船董事長鄭文隆、國安會祕書長顧立雄、經濟部長王美花、海洋委員會主委李仲威、退輔會主委馮世寬、國安會副祕書長陳文政、高雄市長陳其邁、海巡署署長周美伍等人出席活動，除嘉義艦交船外，也是第2艘新竹艦命名下水，典禮後蔡英文登上嘉義艦參觀，還在駕駛艙外，向岸邊海巡弟兄揮手致意。

蔡英文指出，嘉義艦成軍及後續新型艦案落實，讓海巡同仁執勤更有力量、更加安全，上月台美簽署「設立海巡工作小組備忘錄」，要在保護海洋、打擊非法及聯合搜救上共同合作，而海巡同仁身兼重任，除緝私、取締驅離越界漁船、海上救援，也肩負深化國際合作重任。

鄭文隆提到，台船很榮幸在兩年多前，接下替海巡署建造4艘4000噸級的巡防艦，雖然號稱4000噸級，但滿載排水量可達5044噸，續航力可到1萬海浬，並配有3組射程達120公尺的高壓水砲，可以作為海巡在海上執行任務時倚賴的重要配備。

鄭文隆說明，這艘新型巡防艦，還配備精良專業醫療設備，設置負壓隔離病房及醫療手術室，原一般病床可增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險。

另外，甲板上的直升機起落設施，可供內政部空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業，對於海上人道救援能量有極大助益。船艦醫療規格相當於野戰醫院等級，可做為醫療救護船，執行人道救援任務。

(中時 )