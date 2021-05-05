波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）狂飆，散裝航運龍頭慧洋年4月合併營收13.82億元，續創新高表現，累計前4月合併營收達49.19億元。慧洋同步公告自結獲利，受惠散裝航運船型日均價維持2萬美元以上，4月稅前盈餘為5.57億元，自結每股稅前盈餘為0.75元。累計前4月稅前盈餘為14.52億元，自結每股稅前盈餘為1.95元。

慧洋表示，樂觀散裝航運帶來的營運榮景，今年預估將有57艘船舶進行換約，預期全年換約漲幅可達32.17％，市場熱度可望延續，將首見全年無淡季、營運持續走揚。

BDI近來急速飆漲，散裝航運呈現供不應求狀態，中小型船舶日租金維持2萬美元以上高檔，主要受惠於疫情趨緩後全球原物料需求回補、各國推動擴大基礎建設與振興經濟等政策，再加上新造船訂單逐年減少的結構性因素，使得中小型船舶指數飆漲，近期公司在簽訂租約時，亦觀察到租家簽長約的意願提高，顯現出市場對於未來充滿信心。4月雖營業日較3月少，營收仍穩定向上，持續推升營業利益率。

在船隊佈局方面，慧洋4月下旬已順利交付由日本名村造船之輕便型（Handy ／ 38,000 DWT，船名：Bunun Respect）船舶一艘，並已有2年長租合約，累計最新船舶數量達139艘，平均船齡約7年，為世界最具規模之輕齡節能散裝船隊之一；至於處分船舶規劃上，由於整體市場仍呈現供不應求狀態，二手市場交易活絡，慧洋今年亦將積極擴大處分動作，以20艘為目標，以期能提升船隊運力，同時穩定集團財務結構。

近期國際海事組織（IMO）預計於2023年1月份起實施船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大標準，將針對船舶碳排放問題進行管制，無法符合規定之船舶將面臨強制降速，影響船舶周轉率，並加速老舊船舶退出市場，預期將會影響全市場8成以上之船舶，而慧洋高比例的節能船隊未來將可擴大競爭優勢。

(中時 )