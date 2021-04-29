清華大學今天頒授中央銀行前總裁彭淮南為名譽經濟博士，彭淮南是清華大學自1996年後頒授的第39位名譽博士，也是繼央行前總裁俞國華後的第2位名譽經濟博士。彭淮南也發表了「接受國立清華大學名譽經濟學博士學位講詞」共達17頁。文中陳述，在銀行業服務（含央行）則長達51年又5個月；我的第一個工作是銀行員，最後的工作也是銀行員，這是我相當自豪的事。

彭淮南指出，在多年公務員的生涯中，深知一旦遇到問題，首先要察覺問題所在，才能針對問題去解決。這樣的能力，除了以前在課堂上學習的基本知識之外，也必須熟悉制度的運作與掌握統計數字。畢竟「盡信書不如無書」，教科書列示的是原理原則，在實際應用時，要能因時因地制宜。正如哥倫比亞大學教授 Mishkin 所說，「貨幣政策既是科學，也是藝術」(Monetary policy is as muchan art as a science)，需要以廣泛訊息為基礎，做出最佳決策。

這種經驗判斷，在面臨危機時，更是重要。1998年2月，當我臨危受命出任中央銀行總裁的時候，就立即面臨了亞洲金融危機。當時資金不停地外流，新台幣持續貶值，銀行放款利率大幅上升，金融業隔夜拆款加權平均利率，1997年1月為5.653%，至1998年2月升至7.222%。經濟活動也因利率上升而受到影響。面對這些問題，教科書的制式反應是採取寬鬆的貨幣政策，並讓匯率自由浮動，也就是放任新台幣貶值。但新台幣貶值只會加速資金外流，且即使採取寬鬆的貨幣政策，也難以改善國內流動性不足的現象。傳統作法既不能治本，也不能治標。

17頁洋洋灑灑講詞內容宛如「彭淮南時代」縮影回顧，彭淮南表示，我從1971年進入央行工作，一直到2018年卸任，這期間與我共事的同事們都會覺得我做事很急切，不停地撰寫分析報告；甚至在早年沒有電腦的時代，經常需要熬夜寫稿，由內人為我謄稿。追本溯源，正是使命感的驅使；即使卸任之後，仍然十分關心各種經濟問題，始終想要將最好的政策分析及時呈現，供政府參考，庶幾不負國人期待。這是我一生的志業。

(時報資訊)