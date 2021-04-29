台商常運用境外公司間接投資中國大陸，當台商出售該境外公司以間接處分中國大陸子公司時，依中國大陸相關稅法規定，應視為直接處分中國大陸子公司課徵資本利得稅。

然而，若股權轉讓發生在境外，且中國大陸子公司的境外法人股東並未變動，除了上市櫃公司必須主動公告外，其他公司的境外交易相對不易被中國大陸稅務局察覺，因此有人即使以此方式出售中國大陸子公司，也不向中國大陸稅局申報納稅。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良提醒，中國大陸已有部分地區的稅務局整合內部徵管資料、其他公部門與網路搜集的工商資訊，建構轄區內外商投資企業資訊系統，即時監測企業法定代表人、高管等變化。大陸稅局利用包含股東數量、股東註冊地及外商投資企業資產類型等篩選指標，設計間接股權轉讓監控模型，台商應留意稅務風險。

一旦相關高層管理人員出現異動但境外法人股東沒有改變，稅務局即啟動監控模型分析間接轉讓股權交易發生的可能性。若是境外法人股東位於低稅負國家或地區，構成資產又以無形資產（如土地所有權）、長期投資等為主，將會被標註為紅色最高警示等級，列為重點核查對象，已有外商因此被查獲且補繳稅款。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，中國大陸稅務局透過大數據總結經驗與規律進行管控，查核態度已漸趨主動。其實間接股權轉讓並非一定產生中國大陸稅負，提醒企業執行架構調整前預先評估交易安排降低潛在稅務風險。

(工商 )