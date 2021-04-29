泛鴻海集團LED廠光鋐（4956）公布第一季財報，由於單季營收創下歷史次高紀錄，光鋐首季歸屬母公司淨利達3,832萬元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益0.38元，一季的獲利就賺贏去年。

此外，首季毛利率、營益率分別達19.86％、8.84％，較前一季度雙率雙升，與去年同期11.9％、負9.6％相較，也呈現跳躍式成長，營益率相當於年增18.44個百分點，光鋐順利繳出連四季獲利財報。

(工商 )