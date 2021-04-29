一季賺贏一年 光鋐Q1 EPS達0.38元 17:352021/04/29 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泛鴻海集團LED廠光鋐（4956）公布第一季財報，由於單季營收創下歷史次高紀錄，光鋐首季歸屬母公司淨利達3,832萬元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益0.38元，一季的獲利就賺贏去年。 此外，首季毛利率、營益率分別達19.86％、8.84％，較前一季度雙率雙升，與去年同期11.9％、負9.6％相較，也呈現跳躍式成長，營益率相當於年增18.44個百分點，光鋐順利繳出連四季獲利財報。 全新Q1每股賺1.22元 創20年來新高 《百貨股》富邦媒Q1每股賺5.57元 單季新高 (工商 ) #光鋐 #營益率 #首季 #財報 #LED廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 研華Q1每股賺2.48元 創同期新高 16:102021/04/29 財經 《半導體》敦泰Q1純益年增10倍 每股賺4.24元創高 15:242021/04/29 財經 《光電股》淡季不淡 友達首季大賺逾百億元 08:532021/04/29 財經 《半導體》超豐Q1獲利連3季創高 每股賺1.64元 17:232021/04/29 財經 《電腦設備》研華Q1獲利雙升登同期高 每股賺2.48元 16:492021/04/29 財經 微軟財報超預期 04:102021/04/29 全球財經 《電腦設備》光寶科Q1 EPS1.83元創新高 17:062021/04/29 財經 《航運股》賠錢貨成金雞母 台驊持股陽明「苦盡甘來」 16:152021/04/29 財經 《半導體》日月光投控漲多拉回 法人續按讚升價 12:342021/04/29 財經 穩懋Q1每股賺2.72元 Q2營收拚季增3％ 16:322021/04/29 財經 《國際產業》家電拉抬 Q1韓LG財報好到爆 16:152021/04/29 財經 財經熱門新聞 大陸200％高關稅重擊 澳洲對陸葡萄酒出口暴跌96％ - 財經 全民存股 台股基金定期定額 扣款倍增 - 財經要聞 - 工商時報 特斯拉收割韭菜？網紅轟大炒比特幣 馬斯克回應了 - 財經 促參小組推動5海淡廠 投資金額上看500億元 - 財經焦點 - 中國時報 大老闆泡溫泉驚曝這波飆股 30年老手斷言：只剩這種股票還會漲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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