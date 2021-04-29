櫃買中心29日表示，為持續提升我國公司治理水平，與證交所持續辦理公司治理評鑑，第七屆評鑑結果已於4月29日出爐，本次列入評鑑排名之公司計有905家上市公司及712家上櫃公司，共1,617家。

櫃買中心指出，本屆排名與第六屆相較，上櫃公司前20％之名單中共計有27家公司新進榜，前5％之區間則有9家公司新進榜，且其中5家公司係首次進榜，顯見上櫃公司對於公司治理評鑑之重視，並競相致力精進公司治理。

本屆循例各依上市上櫃市場別之得分情形，區分為前5％、6％至20％、21％至35％、36％至50％、51％至65％、66％至80％，及81％至100％等七個級距公告；其次，於上市上櫃公司混合排名公告，自第五屆起已依受評公司產業別及年底市值，分別以「金融保險業」、「市值100億元以上之電子類」及「市值100億元以上之非金融電子類」等三大產業跨市場排名，本屆新增不區分產業類別之「市值50億元至100億元」類別，各組依得分情形分級距公告名單，增加資訊可比較性及鼓勵上市上櫃公司自發性提升公司治理。

櫃買中心表示，第七屆公司治理評鑑結果公布於證券暨期貨市場發展基金會網站「公司治理評鑑專區」（http://www.sfi.org.tw/cga/cga1），投資人亦可至櫃買中心網站「公司治理評鑑系統專區」（http://www.tpex.org.tw/web/regular_emerging/governance/corporate_governance_09.php?l=zh-tw）及公司治理中心網頁（http://cgc.twse.com.tw/evaluationCorp/listCh）查詢。

為獎勵表現優異之上市上櫃公司，櫃買中心與證交所預計將於6月初舉辦頒獎典禮，除了循往例公開表揚排名前5％之上市及上櫃公司（家數分別為45家及36家）外，本年為鼓勵中小企業提升公司治理，亦針對「市值50億元以上至100億元」類別排名前5％之上市及上櫃公司（家數分別為7家及6家）公開表揚，以發揮標竿功能，鼓勵公司為提升我國資本市場之公司治理水準共同努力。

櫃買中心說明，自實施公司治理評鑑以來，上櫃公司於各項公司治理統計數據皆有顯著進步，包括：董監事選舉採候選人提名制度、設置審計委員會、提供英文資訊、編製企業社會責任報告書等，達成家數皆逐年成長，上市上櫃公司對於提升公司治理品質所做的努力，亦顯現於我國之國際評比結果，亞洲公司治理協會發布之CG Watch 2020調查，臺灣在亞洲12個國家之公司治理排名晉升為第四名，為歷年最佳成績。

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