中共中央機關報《人民日報》報導，吉林省長春市中級人民法院4月29日一審公開開庭審理了中國華電集團公司前總經理雲公民受賄一案。經查，雲公民認罪受賄逾4.68億元（人民幣，下同，約合新台幣20.26億元），全案將擇期宣判。

據報導，長春市人民檢察院起訴被告雲公民，於1992年至2016年8月間，在擔任內蒙古自治區伊克昭盟副盟長、盟長、盟委書記，內蒙古自治區人民政府副主席，山西省委常委、太原市委書記、省委副書記，前神華集團有限責任公司黨組副書記、副董事長，前中國華電集團公司總經理、黨組副書記期間，利用職務上的便利，或者利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬以及乾部選拔任用等方面提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物共計折合人民幣4.6866億餘元。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人雲公民及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，雲公民進行了最後陳述並當庭表示認罪、悔罪。人大代表、政協委員、新聞記者和各界群眾20人旁聽了庭審。

庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

據了解，今年元月29日，號稱擁有100名情婦、受賄17.88億餘元的58歲「中國第一貪官」、中國華融前黨委書記兼董事長賴小民，因受賄罪，遭天津高級人民法院二審維持一審死刑原判決，經中國最高人民法院核准，當天被執行死刑。媒體指出，像賴小民這種涉及貪汙卻沒有緩刑的死刑判決（死緩），在中國很少見。

(中時 )