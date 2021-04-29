中信金（2891）29日傍晚公告，董事會通過配發現金股利每股1.05元，以29日收盤價22.8元計算，股息殖利率達4.6％。中信金2020年每股稅後純益2.15元、換算下來股利配發率48.8％。

中信金上月開2020年第4季法說會時就已預告，今年會維持以往股利政策，股利配發率在五成上下，現金股利殖利率維持在4％到5％之間。

今年因為行情好，金融股股價紛走高，但股利發放水準與去年差不多，因此多數金控的股利殖利率比去年同期要低，頂多「4」字頭，殖利率5％的家數大幅減少。

(工商 )