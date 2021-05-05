宏普配發去年度股利為現金1.2元 18:192021/05/05 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏普（2536）今（5）日召開董事會，通過去年股利配發案，每股擬配發現金股利1.2元。另外董事會也通過2021年第一季合併財報，每股稅後盈餘為0.21元。 宏普今天召開董事會，第一季合併財務報告業經提報董事會也一併通過，單季營收為1.73億元，營業毛利為6,119萬元，營業利益4,301萬元，稅前淨利7,656萬元，本期淨利6,996萬元，歸屬於母公司業主淨利7,024萬元，每股稅後盈餘為0.21元。 德微Q1財報出爐 獲利年增翻倍 華固建設通過第一季財報 EPS達0.69元 (工商 ) #宏普 #每股稅後盈餘 #第一季 #配發 #現金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》融程電Q1獲利登峰 每股賺1.13元 10:342021/05/05 財經 《金融股》京城銀4月獲利年增逾5成 每股賺0.53元 08:022021/05/05 財經 軒郁第一季每股賺1.75元 17:152021/05/05 財經 遠百首季獲利每股純益0.5元 創近年同期新高 18:202021/05/05 財經 《電腦設備》宏碁Q1獲利十年最高 EPS達0.91元 17:392021/05/05 財經 《半導體》典範Q1獲利登6年高點 每股賺0.4元 11:082021/05/05 財經 《百貨股》統一超Q1每股盈餘2.61元 多管齊下衝Q2 08:192021/05/05 財經 《電子零件》法人喊進卻賣超 聯茂逆跌 12:162021/05/05 財經 《電腦設備》新普科4月營收79.43億元 寫同期新高 15:242021/05/05 財經 環球晶徐秀蘭：矽晶圓成長到2023年 04:102021/05/05 財經要聞 宏碁Q1站十年單季新高 17:442021/05/05 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 台股3天跌掉千點 這3檔殺不下去有人在顧？ - 財經 完美複製半導體供應鏈 日媒：老美制裁給陸晶片業大機會 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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