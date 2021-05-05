宏普（2536）今（5）日召開董事會，通過去年股利配發案，每股擬配發現金股利1.2元。另外董事會也通過2021年第一季合併財報，每股稅後盈餘為0.21元。

宏普今天召開董事會，第一季合併財務報告業經提報董事會也一併通過，單季營收為1.73億元，營業毛利為6,119萬元，營業利益4,301萬元，稅前淨利7,656萬元，本期淨利6,996萬元，歸屬於母公司業主淨利7,024萬元，每股稅後盈餘為0.21元。

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(工商 )

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