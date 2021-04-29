台灣上市櫃公司協會理事長也是友嘉集團總裁朱志洋29日下午與40名會員南下彰化，參訪訪二林、埔心，拜會彰化縣政府。（吳敏菁攝）

台灣上市櫃公司協會理事長也是友嘉集團總裁朱志洋29日下午與40名會員南下彰化，參訪訪二林、埔心，拜會彰化縣政府，表達對於二林中科、二林精密投資的興趣，縣長王惠美與縣府團隊在縣府一樓視聽簡報室接待並說明。

王惠美說，協會理事長朱志洋是世界前三大工具機的友嘉集團總裁，今天帶領著團隊至二林、埔心等地區及縣府參訪，會員對於二林中科、二林精密的投資表達高度興趣，誠摯歡迎優質企業前來投資彰化，縣府將提供單一窗口服務，以最快的速度來協助。

台灣上市櫃公司協會理事長朱志洋理事長表示協會內有很多會員，彰化不只是農業大縣，透過參訪，了解二林精密園區、二林中科園區、彰濱工業區等，協會成員中有製造業、服務業、金融業、農業及其它產業，以彰化的發展規劃，協會成員應該都會感到非常的有幫助，相信不久的將來，很多會員會前來中科二林園區、二林精密園區投資，開發率已達90％的彰濱工業區，只要有機會也會想進駐。

朱志洋也說，彰化資源可提供工業、精密機械等區塊，還包括彰化得天獨厚的離岸風電的綠電，彰化水五金產業也有助於發展，另外在農業方面，大成長城企業也已經在彰化投資了幾十億元，都是協會成員。今天與會還有台灣上市櫃公司協會榮譽理事長蔡榮騰、創辦人施明豪等。

(中時 )