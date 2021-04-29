石油巨頭荷蘭皇家殼牌石油公司（Royal Dutch Shell）週四報告，由於大宗商品價格上漲，以及人們對燃料需求回升的預期不斷提高，第一季度收益略好於預期。

殼牌還提高了股息約4％，這是它六個月以來第二次提高股息，因為這家石油巨頭試圖向投資者保證，它已經獲得了更穩定的基礎。

截至3月底的三個月中，這家英荷公司的調整後收益為32億美元。相比之下，去年同期為29億美元，2020年第四季度為3.93億美元。

荷蘭皇家殼牌公司執行長本·梵·伯登（Ben van Beurden）在一份聲明中表示，該公司今年以來取得了「良好的開始」，並且「受益於復甦的需求」。殼牌淨債務在今年前三個月減少了40億美元，降至713億美元。

殼牌證實，2月席捲德州的冬季暴風雨對第一季度調整後的收益產生了總計約2億美元的影響。它警告說，在4月7日發布的更新中可能會出現這種情況。

迄今為止，殼牌的股價上漲了9％以上，到2020年下跌了近40％。

(中時新聞網)