受新冠肺炎疫情重擊，國際觀光客不能來，以伴手禮為主的公開發行食品公司新東陽（1242）29日公布去年財報，2020年合併營收27.31億元，年減21.19％；歸屬於母公司稅後淨利552.8萬元，年減95.63％；去年EPS為0.06元，明顯低於前一年的1.44元。獲利創下15年來新低！

此外，新東陽去年毛利率也從2019年的49.73％，下滑5.42個百分點，降至2020年的44.31％；營業利益更從盈轉虧，去年營業損失逾1.62億元，主要靠營業外收入約1.67億元補回。今年第一季新東陽合併營收8.14億元，年減10.42％。

新東陽是國內知名伴手禮公司，主力產品如肉乾、肉鬆、香腸、罐頭，還有其他糕餅、特產等，除了全台新東陽門市及百貨專櫃據點外，也有經營關西、清水、西湖、南投國道服務區商場，以及台北松山機場、桃園國際機場、高雄小港機場的據點或商場。

去年COVID-19疫情爆發後，新東陽機場業績幾乎掛零，是一大重創主因；至於國道服務區商場，在疫情爆發伊始也有受影響，但隨著疫後國旅商機爆發，人潮跟業績有回溫。

根據年報，新東陽營業收入主要來源，全台食品館門市、國道服務區、國際機場之零售，占比超過八成；銷售商品又以肉類製品、一般食品最高。

(工商 )