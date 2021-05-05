伺服器市場增溫，且微動開關應用日益廣泛，電源供應器廠—新巨(2420)今年營運不看淡，新巨總經理高銘傳表示，整體訂單狀況不錯，第2季業績可望略優於第1季，下半年則須觀察缺料狀況。

新巨主要產品為電源供應器及微動開關，其中微動開關為國內第一大廠，由於微動開關可在需頻繁換接電路的設備中進行自動控制及安全保護等，廣泛應用在電子產品、電力系統、家電、汽車，甚至是軍事領域，而新巨微動開關產品主要應用車用、智能家電及安全監控，包括：智能家電的掃地機器人、吹風機及空氣清淨機、清潔相關的給皂機、安全監控鏡頭，以及車用相關的汽車中控鎖、行李箱、安全帶及安全氣囊等，目前微動開關產品佔新巨營收比重約45%，而車用相關微動開關約佔微動開關產品約10%。

在伺服器方面，新巨伺服器電源客戶涵蓋品牌廠IBM、HP、伺服器機殼廠－營邦(3693)與代工廠等，近幾年公司也新增網路安全公司資料中心電源產品及資料庫中心電源，受惠於新冠肺炎疫情遠距生活需求，伺服器客戶訂單穩定，目前約佔公司營收比重55%。

近來半導體元件及上游原物料價格飆漲，影響不少下游生產，新巨伺服器產品亦有缺料問題，不過出貨未受太嚴重影響；至於微動開關因零組件自製率高，較無缺料問題。

新巨第1季合併營收為5.69億元，年成長2.99%，高銘傳表示，雖然有缺料問題，今年第1季跟第2季都會比去年同期好，全年業績可望比去年好。

(時報資訊)