張書偉和王宇婕近期加入《女力報到-愛情公寓》飾演結婚10年的恩愛夫妻。問及搭檔的第一反應？張書偉表示：「過去我們曾演出同部劇，很可惜沒有對到戲，這次終於合作。」

王宇婕透露很喜歡張書偉在《我的婆婆怎麼那麼可愛》的演出，這次搭檔，希望會有很多不一樣的火花，加碼許願：「已經和Energy的Toro、阿弟仔合作過，這次和書偉，接下來再坤達。」張書偉在一旁笑著答腔：「原來下一部想跟坤達啦！」

張書偉曝其實和王宇婕認識超過10年，王宇婕補充：「我們這樣的狀態正好，因為認識但沒有很熟，詮釋的角色彼此會相信，太熟反而很難，因為容易區分，尤其是有些激情戲第一天拍攝的話，演起來也比較不尷尬。」

王宇婕前陣子正好在追關於婚姻的戲劇，一直將自己投射在女主角身上，「那時好想演家庭主婦，雖然夫妻間日常平淡，但女主角維持婚姻與老公間互動的張力相當吸引我。很幸運剛好接《女力報到》，有種心想事成的感覺」。

(中時 )