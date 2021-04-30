國銀2020年對新南向發展急凍、2021年回溫。金管會公布2021年國銀對新南向授信，截至3月底授信總餘額已增加338.29億元，距離今年目標358.19億元，達標率逾94％，累計餘額達1.23兆元，今年首季授信就已是去年全年的6倍！在增設據點上，國銀也明顯偏好新南向國家，2020年至今年4月止，合計共新增9個據點。

在疫情衝擊下，國銀2020年新南向授信腳步大放緩，原本設定2020年國銀對新南向國家授信總額目標要增加594.38億元，但截至2020年12月底止，授信總餘額僅增加52.09億元、累計總餘額為1.19兆元，達標率僅8.76％。

不過，在疫苗出現、疫情趨緩、景氣回溫下，國銀今年新南向腳步已加快了起來，不只據點申設多，授信也明顯增加，導致首季就幾乎達標。

金管會訂定2021年全年國銀新南向授信目標為授信總餘額要增加358.19億元，金管會指出，本國銀行對新南向政策目標國家的授信總額成長主要參酌東協十國經濟成長率，以成長率5％增減2個百分點為目標，並視實際情況滾動檢討。

去年疫情衝擊全球經濟，為了避免疫情擴大，各國都採封城、封國的方式，造成各國出入境限制或不方便，本國銀行對新南向國家雖然授信緊縮，但設點動作並沒有停下來，與西進比起來，仍相當熱絡。

金管會公布統計，台資銀行2020年共申設新南向8個分支機構，有2家分行及支行，另有6家辦事處，今年截至4月，共有1家印尼辦事處，合計9家。

截至2021年4月底止，台資銀行在新南向市場的據點共有229個，占整體海外據點比重達43.2％；其中，台資銀行新南向據點最多是越南，共57家，而柬埔寨居次為53家。

相形下，國銀西進設點則興趣缺缺。金管會公布，2020年至2021年4月底止，國銀赴大陸、香港及澳門設點的家數為「零」，累計至今，國銀在大陸已有90個據點，香港70個、澳門有3個，三地合計占整體海外分支比重30.9％。

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