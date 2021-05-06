聯詠(3034)今日舉辦法人說明會，首季每股大賺9.66元，創單季獲利新高，毛利率、營業利益率均超越先前財測預估，展望第二季，副董事長王守仁表示，第二季產業進入旺季，看到需求持續強勁，所有產品線都會全線成長，單季營收將首次挑戰逾300億元大關，季成長幅度達25.1%~28.9%。

聯詠第一季合併營收263.67億元，季增加17.43%、年增加56.1%，超越財測高標260億元，單季稅後盈餘58.75億元，季增加61.22%、年增加165.71%，每股稅後獲利9.66元，創單季獲利新高，單季毛利率為43.64%，季增加5.61個百分點、年增加10.44個百分點，營業利益率為27.35%，季增加6.2個百分點、年增加11.95個百分點，包括毛利率、營業利益率均超越先前財測預估，聯詠首季因後段產能相當緊張，也導致現在庫存天數增加。

聯詠首季各產品線營收占比，SOC(系統單晶片)占比33%、LDDIC(大尺寸面板驅動IC)占比30%、SMDDIC(小尺寸面板驅動IC)占比37%，大尺寸、中小尺寸Driver(驅動IC)出貨季成長都為雙位數，但TDDI受限產能，出貨季持平，另外，第一季來自NRE(委託設計)金額約1.86億元。

王守仁表示，聯詠第一季呈現淡季不淡，主要是宅經濟動能持續強勁，帶動營收超越財測，毛利率成長動能主要來自於反映因成本提高所調漲的產品售價，加上產品組合優化所致。

展望第二季，王守仁表示，預期疫情將帶動全球數位轉型提早帶來，後續居家上班、學習以及娛樂將成為常態，這些需求將維持下去，第二季產業進入旺季，看到需求持續強勁，所有產品線都會全線成長，包括SOC、Driver產品都會有不錯的成長。

以新台幣兌美金28元計算，聯詠預估第二季營收落在330~340億元，季成長25.1%~28.9%，毛利率區間為45%~48%，毛利率將相較第一季再成長，營業毛利率區間為29.5%~32.5%。

此外，聯詠光學指紋辨識IC將自本季開始對大陸智慧機ODM廠出貨。

(時報資訊)