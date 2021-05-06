信錦企業(1582)因原物料及運輸成本增加，加上廠區產能調配及遷廠，第1季稅後盈餘為1.26億元，年減4.5%，單季每股盈餘為1.02元，由於開始進入傳統旺季，信錦預估，第2季會比第1季好，毛利率也將因調整效益顯現逐季上揚；信錦董事長陳秋郎表示，今年營運可望維持去年水準。

上游原物料價格及運輸成本大幅上揚，且廠區調整人工成本遽增，衝擊信錦第1季毛利率下滑至20%，不過經過一季的調整，信錦預期，第2季起毛利率可望逐季回升。

信錦因去年底轉投資的陸合企業營收挹注，且去年同期COV-19疫情延後開工營收基期較低，今年第1季合併營業收入為22.9億元，年增33%，營業毛利為4.66億元，年成長9.13%，單季合併毛利率20.34%，年減4.51個百分點，營業淨利為1.66億元，稅前盈餘為2.01億元，各較去年同期減少25%及11%，稅後盈餘為1.26億元，以期末股本計算，每股盈餘為1.02元。

信錦自3年前啟動入股併購策略擴大產品線及業務，公司陸續於2019年入主鎂鋁合金壓鑄廠敬得科技、2020年底取得NB軸承與散熱元件廠陸合企業70%股權，補強信錦企業小型軸承與精密沖壓件的研發製造能力，隨著整併效益發酵，成為公司業績成長新動能。

渡過第1季谷底後，由於第2季起逐漸步入傳統旺季，且廠區產能配置完成，信錦預估，第2季合併營收及毛利率可望較第1季成長。

信錦表示，今年營運可能面臨原物料價格及匯率等總體環境的挑戰，公司將加速集團資源整合，將各式精密機構組件的應用從既有的液晶顯示器軸承與底座等產品，延伸至5G相關、健身器材、電動車、可折疊裝置等，具潛在成長性的各式應用，進而推升公司業績。

為因應客戶需求，信錦在越南建置新廠，新廠預計今年底完成土建，並於明年第1季開始投產，信錦蘇州廠及福清廠區也將進行產線去瓶頸，以提升廠區生產效率，信錦預估，今年資本支出約6億元，其中5億元為越南廠區投資。

信錦董事會亦決議通過發行第三次無擔保可轉換公司債，發行總面額上限為12億元，發行期間3年，主要用於投資越南廠區與充實營運週轉金，期望分散製造基地，提供客戶更彈性的供貨能力，爭取更多訂單來源。

陳秋郎表示，雖然有原物料上漲壓力，公司將透過優化生產管理拉升毛利率，今年營收及毛利率可望隨調整結束逐季回升，全年業績將力拚維持去年水準。

(時報資訊)