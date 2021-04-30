新北市副市長謝政達今視察友善步道工程進度。（新北市觀光旅遊局提供）

新北市府為打造以人為本的友善旅遊環境，今（30）日上午新北市副市長謝政達至十分風景區視察友善步道工程進度，該步道預計於今年8月底開通，透過打造舒適平緩的行走環境，讓高齡者、行動不便者、以及攜嬰兒車出遊的民眾能更方便旅遊、盡情享受自然風光。

新北市觀光旅遊局指出，過往十分風景區受限自然地勢，入園通道坡度多變且階梯層層疊疊，讓許多高齡或行動不便者望之卻步，為了強化園區內友善環境、提升大眾可及性，市府透過十分風景區友善環境營造工程，為市民打造一條友善步道。

步道自遊客中心前方道路瀑布公園入口廣場直通瀑布公園園區內，有別於過往多段階梯、坡度起伏較大的入園步道，經過調整坡度、優化動線後，使整體步道呈現較緩的斜坡，讓行動不便者也能輕易入園，同時透過眺望平臺的設置，民眾在步道途中便能觀賞壯觀的瀑布景象。

十分風景區是新北市重要的觀光景點，擁有全台最大垂簾型瀑布秘境，瀑布群及壺穴景觀都是北台灣難得一見的自然奇觀，周邊的十分老街更有平溪支線鐵路經過，民宅緊鄰鐵道、火車駛過的特殊景色充滿懷舊的氣息，人們不但可以到這裡品嘗美食、放天燈祈福，還能自由探索在地文化與自然景緻。

觀旅局表示，為了讓親子、高齡者、身障者等多樣的旅遊族群感受十分及周邊景點的獨特魅力，市府致力於打造舒適、友善的旅遊環境，提供一條暢行無阻的旅遊路線。

(中時 )