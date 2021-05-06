台中捷運公司為提供孕婦旅客更優質的捷運搭乘環境，自7日起試辦推出5000張「好孕貼紙」，捷運綠線各車站詢問處均可索取「您讓座，我好孕！」好孕貼紙，有需求的旅客可至全線18個車站詢問處索取，孕媽咪可將貼紙張貼於隨身包或衣物等明顯識別處，提醒旅客主動讓座。

台中捷運公司表示，捷運綠線全線18個車站皆配置「您讓座 我好孕」好孕貼紙，有需求的孕媽咪自7日起可至車站詢問處索取，家人或朋友也可代為索取。

中捷公司表示，孕媽咪只要將「好孕貼紙」張貼於隨身包或胸前、上手臂衣物等明顯識別處，可提醒旅客主動禮讓孕媽咪。此外，各車站將配合利用電視、跑馬燈及廣播等方式，加強宣導優先禮讓孕婦旅客。

中捷公司指出，市府衛生局也將提供精心設計的好孕貼紙擺放盒，擺放盒上有「1925安心專線」及「育兒小幫手QRcode」，讓孕婦旅客獲得更全面的婦幼資訊。未來將進一步與衛生局合作，規劃聯名設計好孕胸章或吊飾、媽媽手冊結合捷運地圖資訊、捷運車站哺集乳室張貼婦幼資訊海報、車站DM架提供婦幼資訊文宣等，打造孕媽咪友善環境。

(中時 )