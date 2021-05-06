文策院旗下台灣漫畫平台《CCC創作集》專案預算於4月底到期，消息傳出後，令多位創作者擔憂後續連載。立委賴品妤日前為此於臉書貼文表示，自己從3月起就不斷收到創作者陳情，但文策院始終沒找他們簽約，儼然是「文化詐騙院」。文策院今（6）日則針對已簽約漫畫家進行合約說明會。但近月以來的等待，也讓部分創作者表示不考慮於《CCC》連載。

已和《CCC》簽約的漫畫家共20位，投入前期籌備、等待簽約的漫畫家有14位。一位尚未簽約的漫畫家表示，3月至4月這段時間，因不知道文策院究竟有沒有要繼續做，連能不能去接案都不知道，只能空轉，被打入令人困擾的境地。自己也要考慮能不能賺足夠的生活費、工作有沒有展望這兩件事情。

該漫畫家表示，文策院提供給創作者的合約是友善的，但還是不考慮於《CCC》連載。因文策院要提供給離職編輯的外包方案還沒出來，無法接受自己的編輯幫文策院做白工。目前支援《CCC創作集》的經費預算也只到12月底，儘管文策院承諾會持續經營，但有沒有申請預算、會不會申請，沒人說得準。文策院所稱平台未來經營方向「還在跟外界諮詢中」，對他而言，等同未來方向不明。

因續聘合約內容不明，《CCC》編輯部日前集體離職，引發外界高度關注。文策院則提供續聘、轉為外包承攬、請編輯另投遞其他崗位履歷3種方案，指出將持續和編輯溝通，絕不讓《CCC》熄火，至於未來經營方向，則要待諮詢各界後，於下半年提出。

文策院於4月29日開始針對未簽約漫畫家展開一對一合約諮詢服務，今日則針對已簽約漫畫家進行合約說明會。一位參與漫畫家表示，因為害怕未來公務預算的關係，很怕再一次拿不到稿費，是目前漫畫家們最擔憂的，因此希望文策院可以拿出誠意來解決這部分的問題，給漫畫家們安心。

文策院表示，與《CCC創作集》已簽約的 20 位漫畫家，都能保障其繼續完成創作，也在今日進行說明。未來也將會與更多創作者合作，產出更多的新作品。文策院持續進行多項工作中，有任何新進展，也會向大家同步說明。

(中時 )