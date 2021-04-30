日前逃離居家檢疫、偷跑到屏東恆春墾丁參加鐵人三項的科威特籍男子遭罰30萬元，行政執行署高雄分署為了不讓他逃避罰款，執行官直接帶著刷卡機到高雄檢疫所，讓他一次繳清罰款。

該名科威特籍男子4月18日搭機入境並入住台北市某防疫旅館，依規定居家檢疫需至5月2日24時止，但該名男子24日竟違反規定，偷偷離開防疫旅館，搭乘計程車轉高鐵南下，跑到屏東墾丁參加國際鐵人三項比賽。報到時，工作人員要該名男子提出檢疫證明，男子拿不出來，當場被查獲。

男子事後立即被送至高雄集中檢疫所強制隔離，主管機關台北市政府衛生局日前也對男子祭出高達30萬元的罰鍰。

為了不讓男子沒繳錢就離境，北、高兩地衛生局和法務部行政執行署高雄分署、台北分署等跨機關橫向聯繫合作，28日一起前往高雄集中檢疫所，台北市政府衛生局人員先送達處分書，外事警察負責翻譯說明處分書及繳款事宜。

男士聽完處分說明後，態度良好，表示會配合台灣的防疫規定，檢疫期滿再回國，同時願意刷卡繳清罰款。高雄分署人員當場拿出手持式信用卡刷卡機，讓男子一次刷卡結清30萬元罰鍰，金額也已於29日中午入國庫。

(中時 )