為建立公私部門反貪夥伴關係，強化港務消防隊與轄區消防安檢列管場所業者溝通管道，消防署於4月8、26、29日3天在臺北港、高雄港及臺中港舉辦「企業誠信及消防安檢業務宣導座談會」，邀請長榮、陽明海運、中龍鋼鐵、台肥等百來家業者參與，共同簽署企業倫理宣言，宣示「遵循法令規定、履行誠信經營、善盡社會責任」。

這次為企業代表開講的是有「鐵娘子」外號之稱的前臺北地院法官鄭麗燕，她從日常生活、實務案例與企業經營等角度切入，提醒業者在追求利益的同時，應遵守公平正義原則，強化良善公司治理、參與公益及擔負社會責任。

鑑於台北林森錢櫃大火造成重大傷亡，為防範港區列管安檢場所在施工中發生火災事故，各港務消防隊不斷進行消防安檢宣導，提醒業者應落實制定及申報施工中的消防防護計畫，並確實依據計畫執行。

座談會由消防署副署長江濟人主持，除就港務消防隊執行消防安檢業務議題充分討論外，會中亦就消防人員主軸業務應否包含捕蜂捉蛇，及一般民眾施行急救處置之法律責任等問題進行溝通交流。消防署希冀藉由一系列的宣導座談，能夠降低廠區公安危險事故，減少廠商與機關間之隔閡，型塑透明公正行政環境與公益責任的企業經營文化。

(中時 )