受到歐洲投資銀行首度發行區塊鏈債券激勵，全球第二大加密通貨以太幣29日一度站上2,800美元，刷新歷史新高紀錄。在此同時，向來引領加密通貨走勢的比特幣卻不漲反跌。2021年以太幣的漲勢超越比特幣，反映以太幣逐漸攫取投資人關注。

根據虛擬通貨價格追蹤網站CoinDesk數據，以太幣29日盤中一度升破2,800美元，最高來到2,801.34美元，改寫新高紀錄。

30日以太幣價格漲多拉回，盤中下滑1.35％，報2,752.65美元，比特幣則止跌回穩，盤中微漲0.12％，報54,585.52美元。比特幣目前較歷史高點近6.5萬美元低了約16％。

歐洲投資銀行首次利用區塊鏈技術，28日在以太坊發行兩年期的區塊鏈債券，帶動以太幣價格躥揚。歐洲投資銀行的計畫引發外界猜測，以太幣正逐漸得到主流金融機構的青睞。

2021年加密通貨大放異彩，以太幣漲勢格外凌厲，累計狂飆逾270％，漲幅超越比特幣的87％。其他虛擬通貨亦有不俗的表現，使得比特幣在加密通貨市場的市占比重下滑。

根據CoinMarketCap數據，比特幣市值占整體加密通貨市場比重於日前跌破50％，此為2018年8月以來首見。

比特幣前次市占比重跌破五成發生在2017年，在比特幣價格大跳水之前。不過看多比特幣的投資人認為，本次情況不一樣，比特幣漲勢是由機構投資人和企業推動，而非散戶。

英國薩塞克斯大學商學院教授亞歷山大（Carol Alexander）表示，機構投資人對加密通貨市場的信心提升，預期比特幣的需求將會持續。

不過加密通貨懷疑論者則認為，虛擬通貨市場存在投機泡沫。金融顧問公司Alvine Capital投資委員會主席艾薩克斯（Stephen Isaacs）表示，比特正處於泡沫之中，而泡沫將會破裂。

(工商 )