奇景光電（納斯達克代號：HIMX）6日公布自結2021年第一季合併財務報表，及第二季展望。如同2021年4月7日提前公布自結財報數字，奇景2021年第一季營收、毛利率及每ADS盈餘，均優於2021年2月4日法說會預估，亦同創單季歷史新高。

奇景2021年第一季營收為3.09億美元、較上一季增加12.1％，第一季毛利率為40.2％、季增加9.0個百分點，稅後淨利為6,690萬美元、季增加96.7％，每ADS盈餘為38.3美分。

奇景預估2021年第二季，由於大部分產品線業績皆從第一季的高水準進一步成長，總營收較上季成長15～20％之間，毛利率在45.5～47.5％之間，每ADS盈餘在54至60美分之間，均創單季歷史新高。

與去年相比，奇景今年已確保更多產能，預計2021年產能將逐季成長，並將持續努力爭取更多產能。展望未來，奇景正積極與晶圓代工戰略夥伴合作，以具體計畫進一步擴大長期產能。

另一方面，奇景也充分運用當前的有利環境，重新配置產品定位，提供更高階、更高附加價值產品，透過直接或間接方式，與主要目標終端客戶緊密合作，並在各方面業務獲得巨大進展。針對於大尺寸顯示器領域，奇景已成功將重點轉向高解析度電視、高階監視顯示器和低功耗筆記型電腦。

對於應用於下一世代智慧型手機、穿戴式裝置和平板電腦的AMOLED驅動IC開發，奇景正加速與策略性客戶及晶圓代工廠合作。對於奇景已經是領導者的車用顯示器驅動IC市場，奇景更深耕與一線公司和最終客戶的合作關係。

(工商 )