騰輝4月營收6.7億元 再創新高 09:102021/05/06 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 銅箔基板廠（CCL）騰輝電子-KY（6672）6日公布4月營收6.7億元、月增9.2％、年增51.5％，在市場需求高檔及原物料漲價效應雙重助攻，騰輝單月營收再次改寫歷史新高。公司表示，去年受疫情影響、銷售下滑，而今年市場需求大幅回溫，尤其以車用電子、照明散熱材料等高單價特殊材料出貨強勁。展望後續公司看好後疫情時代的景氣復甦、需求持續增加，加上各式新應用佈局，樂觀看待業績維持成長態勢。 《造紙股》榮成4月營收續雙升 前4月稅前獲利跳增20倍 美國數據亮眼 美股多收紅 道瓊上漲97點 (工商 ) #騰輝電子 #騰輝 #月營收 #市場需求 #創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》佳世達4月營收年增近2成 08:522021/05/06 財經 長榮驚人3月 淨利年增21倍 04:102021/05/06 財經要聞 樂觀派外資 寄望下半年 04:102021/05/06 財經要聞 《半導體》5G手機需求增 穩懋4月營收雙升 09:092021/05/06 財經 《半導體》頎邦Q1獲利雙升衝次高 每股賺1.81元 08:022021/05/06 財經 台股漲逾百點收復萬七 鋼鐵、航運衝最快 09:102021/05/06 財經 《航運股》捷迅Q1營收獲利雙創高 每股盈餘1.6元 10:342021/05/06 財經 滿足高端客群理財需求 華銀財管2.0 最快9月開跑 04:102021/05/06 金融．稅務 《資訊服務》精誠Q1獲利創同期高 每股盈餘2.03元 08:022021/05/06 財經 《美股掃瞄》道瓊指數創歷史新高 那指小跌 08:522021/05/06 財經 慧洋 4月營收再新高 04:102021/05/06 財經要聞 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 「親戚買這檔4次都賠錢很火大 」 謝金河曝他敗在4個字 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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