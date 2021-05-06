銅箔基板廠（CCL）騰輝電子-KY（6672）6日公布4月營收6.7億元、月增9.2％、年增51.5％，在市場需求高檔及原物料漲價效應雙重助攻，騰輝單月營收再次改寫歷史新高。公司表示，去年受疫情影響、銷售下滑，而今年市場需求大幅回溫，尤其以車用電子、照明散熱材料等高單價特殊材料出貨強勁。展望後續公司看好後疫情時代的景氣復甦、需求持續增加，加上各式新應用佈局，樂觀看待業績維持成長態勢。

(工商 )