綠界科技(6763)通過第1季財報，受惠於數位轉型趨勢成型及新推出API獲客戶認可，單季營收為3.36億元，年增32.57％，營業毛利為1.32億元，毛利率為39.37％，營業利益0.84億元，稅後淨利0.68億元，每股盈餘5.27元，營收、獲利再創單季新高。

綠界科技2021年第1季會員數再創新高，帶動本業金流代收業務營收向上攀升，除此之外，新推出的Shopify金流服務及站內付2.0都大受歡迎，新增業務包含電子行銷贈品服務及ECShop開店平台等功能營收表現均不俗。

總經理黃華勇表示，因應市場消費型態改變，綠界去年推出電子行銷贈品業務，提供企業廠商發行數位贈品禮券，舉凡電商平台活動贈送超商咖啡、連鎖餐廳推出餐飲兌換卷、到連銷通路送來店禮都可以辦到，場景應用多元，締造不俗的業績。

綠界科技每年投入相當大的成本在IT建置及維運上，確保廠商在面臨搶購活動最常發生的網路瞬間塞爆無法下單的問題，能暢通無阻交易，不發生卡頓、延遲、順段等問題，導致辛苦建立的行銷活動無法順利達成預期業績。因此，綠界首創於每月初更新上個月，信用卡收款刷卡成功率於官網，表示對系統穩定度的信心，以及客服接聽率等數據，展示對客戶服務品質的重視。

此外，綠界科技今年第2季已敲定與多家銀行串接行動刷卡業務，同步提供線上及線下的金流及加值服務，新世代的多元刷卡機可支援聚合支付、宅配收款、票券發行及多種分期情境使用，與線上付款整合後，提供買賣家更便捷及快速的付款方式，創造OMO完整生態系。

(時報資訊)