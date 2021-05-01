今天環境風場為偏西風至西南風，清晨中南部地區風速較弱，局部區域有污染物累積，環保署指出，境外污染影響臺灣，加上各地大多為晴到多雲，午後光化作用增強，臭氧易上升；清晨及夜間西半部地區擴散條件稍差，污染物可能累積。

環保署預估宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，竹苗局部地區及金門、馬祖地區短時間可能達紅色警示等級；北部、中部空品區及馬公地區為「紅色警示」等級。

環保署表示，今天受境外污染及光化作用影響，午後臭氧易上升，明後2天環境風場逐漸轉偏東風，西半部地區擴散條件轉差，污染物易累積；4日南風稍增強，南部位於迎風面，擴散條件較佳，北部地區位在下風處，可能污染物累積；5日鋒面影響，降雨機率增加，空氣污染物受降雨洗除，空氣品質可望好轉；6日環境風場為東北風，中南部地區位於下風處，污染物易累積。

(中時 )