新竹市警方破獲今年北台灣最大大麻工廠，查扣的1540株大麻處理困難，請轄內米粉業者幫烘乾。（邱立雅攝）

新竹市警方在香山地區破獲北部最大大麻工廠，查扣大麻活株1540株、乾燥大麻成品7公斤及大麻香菸880支，市價近5億元。（警方提供／邱立雅新竹傳真）

新竹市警方在香山地區破獲北部最大大麻工廠，查扣大麻活株1540株、乾燥大麻成品7公斤及大麻香菸880支，市價近5億元。（警方提供／邱立雅新竹傳真）

新竹市警方在香山地區破獲北部最大大麻工廠，查扣大麻活株1540株、乾燥大麻成品7公斤及大麻香菸880支，市價近5億元。（警方提供／邱立雅新竹傳真）

新竹市警方在香山地區破獲北部最大大麻工廠，查扣大麻活株1540株、乾燥大麻成品7公斤及大麻香菸880支，市價近5億元。（警方提供／邱立雅新竹傳真）

新竹市警方在香山地區破獲北部最大大麻工廠，查扣大麻活株1540株、乾燥大麻成品7公斤及大麻香菸880支，市價近5億元。（警方提供／邱立雅新竹傳真）

新竹市警方在香山地區破獲北部最大大麻工廠，查扣大麻活株1540株、乾燥大麻成品7公斤及大麻香菸880支，市價近5億元。（警方提供／邱立雅新竹傳真）

竹市破獲市值5億元大麻工廠 震撼畫面曝光（警方提供／邱立雅新竹傳真）

竹市破獲市值5億元大麻工廠 震撼畫面曝光（警方提供／邱立雅新竹傳真）

新竹市警方在香山地區破獲今年北部最大大麻工廠，查扣大麻活株1540株、乾燥大麻成品7公斤及大麻香菸880支，市價近5億元，大麻活株因要乾燥送驗，大量的活株含泥土潮溼又笨重，讓新竹市警方一度相當頭痛，但三分局偵查隊靈機一動，找上新竹市米粉工廠幫忙烘乾，短短4小時即搞定。

警方在今年3月底帶回查扣的1540株大麻活株，因要乾燥送驗，原本採用倒立風乾，但算算時間最少要花1周，實在太久了，警方靈機一動，想到新竹最厲害的就是製作米粉技術，趕緊聯繫轄內米粉工廠拜託幫幫忙。

原先米粉業者充滿懷疑擔心，怕影響原有米粉生產流程，但警方再三保證絕對不造成任何影響，事後還會清潔消毒完璧歸趙，業者才打開乾燥室大門，讓1540株大麻進場烘乾。警方表示，為避免影響業者生產，時間選在休息日的周末，還將業者淘汰廢棄的網子搬進烘乾室，再鋪上大麻烘烤。

警方解釋，活株大麻因查扣打包後會引發水氣導致腐爛，必須將之烘乾以利檢驗秤重，過去也沒有借用米粉工廠幫忙烘乾的前例，此次為了烘乾大麻，警方還要等在一旁觀察，怕烤太熟大麻葉乾酥一碰就碎，又怕葉子先乾莖卻還飽含水分，烤一段時間要打開通風再烤，著實煞費苦心。所幸30車大麻很快就烤乾打包，警方事後也趕緊將乾燥室清潔並消毒，務求不影響業者生產，栽種大麻的泥土也運往特地地點曝晒。

7日前來新竹市警局的法務部長蔡清祥指出，法務部去年修正毒品危害防制條例，對於查扣的毒品，在今年5月1日起，對於還沒有判決確定的毒品可申請裁定提早銷毀，不讓檢警調同仁對於保管毒品產生困擾。對於半成品、化學原料的堆置也是困擾，法務部已偕同成功大學跟回收場，幫忙銷毀化學原料。此外，蔡清祥也指出，對於新興毒品法務部也採取新做法，對於化學結構類似的要一次列為新興毒品來追緝，不需要在每一次發現新興毒品時，才要送毒品審議會討論。

近來台灣破獲許多大麻案件，蔡清祥表示，經過了解，原來在網路上有人教授如何種植大麻，甚至也有人鼓吹大麻除罪化，蔡清祥當場正中宣布，基於國情台灣不可能將大麻除罪化，目前大麻是毒品危害防制條例裡的二級毒品，法務部要嚴重跟大家宣布，這是犯重罪，會嚴厲追緝，對於在網路上教導種植大麻的，也要追查有無煽動他人犯罪嫌疑、鼓吹教唆，也要往上追查。

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(中時 )