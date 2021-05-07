原住民狩獵案釋憲，大法官宣告部分合憲，布農族獵人王光祿恐怕仍會被判處有罪。王光錄得知結果後感到遺憾，認為現在這個世代，應該讓原住民使用更安全的槍枝，即使未來被判有罪，仍會繼續狩獵。

聲援本案的民間團體今在司法院外開記者會，與人在台東的王光祿電話連線。王光祿說，他感到有點遺憾，這是他原住民的文化，怎麼能抹滅他們的文化。他們現在應該使用更好的槍，不應繼續使用「砰砰砰」的槍（指自製前膛槍），這根本就不保險，很危險，而且容意走火。

王光祿並說，他們族人狩獵動物幾百年到現在，也沒說動物都不見了，怎麼現在又說他們會害保育類動物不見？應該讓一些專家來研究一下，他仍會繼續狩獵。

因獵補兩隻山羌，違反《野生動物保育法》遭判刑的卑南族獵人潘志強，今也電話連線對釋憲結果表示意見。潘表示有點失望，但他不怪大法官，因為大法官並不了解原住民，狩獵是原住民文化重要的一環，安全的狩獵工具是基本要件，還給他們安全狩獵工具，是憲法保障多元文化具體的表現。

潘志強說，除非他被中華民國法律判死刑，或者是雙腿無法上山，他才會停止狩獵，「因為這是我們的文化」。希望大法官能跟他一起上山，真正了解山林狀態，以及見到野生動物的機率是多高。

(中時 )