台中市南屯區忠勇路某社區大樓發生一起意外！一名年約50歲張姓男子，前往該處地下停車場的機械車位，協助盧姓友人的車子電瓶接電，豈料過程中不慎踩空，自停車位後方的間隙，跌落至2公尺高的水泥地面，獲報到場警消緊急將人送往中港澄清醫院救治。

據警方調查，今天中午12時許，張姓男子接受盧姓友人請託，到南屯區忠勇路1棟大樓的地下1樓停車場內，幫盧男座車的電瓶接電，未料，張男在過程中不慎踩空、直接跌落機械停車位後方的坑洞內，被緊急救出後送醫救治，因其目前生命跡象不穩定，院方急救中。

(中時新聞網)