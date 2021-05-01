美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4月30日在演說中表示，與美國先前進行的戰爭相比，下一場主要戰爭將「截然不同」；並稱美軍將結合所有軍種、新科技，以及全球盟友的力量，讓對手知道挑起衝突「是一件很愚蠢的事」。

奧斯汀在出席美國印太司令部的司令交接典禮時表示，雖然他目前已是文職身分，但在過去20年中，他幾乎所有時間都花在「最後一場舊式戰爭」之中；並說儘管他永遠不會忘記中東戰事帶給他的教訓，但下一場主要戰爭的打法，將和美國曾參與的那些戰爭「截然不同」。

不過奧斯汀也強調，防止衝突發生遠比參與重要，「跟熊熊大火相比，還是撲滅一小塊餘燼比較簡單」；因此美國仍將以強化嚇阻能力為主要目標，讓對手知道挑起衝突能獲得的利益遠不如損失，「是一件很愚蠢的事」。而要達成此目標，美國將採取新的「整合性嚇阻」（integrated deterrence），結合所有能力，發揮1加1大於2的效果。

他解釋，整合性嚇阻仍依循固有的嚇阻邏輯，但包含最新的武器和技術，如人工智慧（AI）和量子電腦等；並將打造新的作戰概念，消除各軍種、政府機構、外國盟友和其他夥伴之間的隔閡，可靠且靈活地融合地面、空中、海上、太空和網路能力，讓對手無法招架。

雖然奧斯汀在演說中並未提及中國大陸或俄羅斯等特定對手，不過先前警告中國大陸可能在未來幾年內犯台的戴維森（Phil Davidson）上將，當天在卸下印太司令的離任演說中再次強調，中國大陸正採取「有害行為」，挑戰美國於印太區域的支配地位，並試圖將國際秩序轉為對自己有利；而走馬上任的新印太司令阿奎利諾（John Aquilino）上將，更在致辭時，特別指名歡迎我海軍司令劉志斌上將等盟邦海軍高官，美國態度可見一斑。

(中時新聞網)