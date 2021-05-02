晴朗的周末假日，常見到全家出遊，有時一時開心，大人就會把幼小嬰兒高舉逗弄或是盪鞦韆般左右搖晃。這些動作看似與嬰兒親暱互動，實際上卻傷害甚大。三峽恩主公醫院小兒科許宸睿醫師表示，把小孩高舉或用力搖晃，一不小心就會傷害嬰孩脆弱的頭頸部位，造成「嬰兒搖晃症候群」，嚴重時會讓孩子腦部出血、腦部瘀傷、腫脹等，恐造成永久性的腦損傷或死亡。

許宸睿醫師指出，嬰兒搖晃症候群好發於1歲以下的寶寶，除了與孩子戲耍時動作太大造成傷害之外，也有不少是因嬰孩跌下床或學步跌倒所致。此外，大人照顧時情緒失控時對孩子的肢體大力碰觸，也是造成嬰兒搖晃症候群的主因，被視為對孩子的嚴重虐待。

三峽恩主公醫院小兒科許宸睿醫師呼籲，對嬰兒的動作應盡量平緩柔和，保護孩子脆弱的身體部位。(圖/恩主公醫院提供)

●孩子不會表達 反覆嘔吐、過度安靜都要注意恐已腦傷

從症狀方面來看，寶寶腦部受損後，可能出現哭鬧不安、過度安靜、笑容減少、眼神無法對焦、食慾不症、反覆性嘔吐、肢體僵硬、頭部突然僵硬或抬不起來、前囟門鼓起(位置約在額頭上方接近頭頂處)鼓起、抽筋、呼吸速度快等，以上症狀甚至一週後才逐漸出現。

「嬰兒搖晃症候群」又稱「虐待性頭部創傷」，造成的腦部損傷。(圖/恩主公醫院提供)

許宸睿醫師說，爸爸媽媽若發現寶寶異常時，務必盡速帶寶寶就醫，避免錯過治療的黃金時機。也提醒父母及嬰童照顧者，盡量挑選室內桌椅或家具有圓弧邊緣，或加裝防撞邊條及防護桌腳，避免寶寶學習探索環境時期受傷。

同時，育兒期的照護壓力大，家庭支持很重要，適時讓主要照顧者有休息時間與空間，輪替照護，讓照顧者有機會釋放並舒緩負面情緒及壓力；與孩子戲耍時也盡量保持情緒平穩，不要過度興奮，以免孩子在遊戲間受傷而不自知。

(中時新聞網)