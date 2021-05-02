日本《產經新聞》資深記者山本考志表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，無論外國或本國觀光客都大幅減少，包括大阪在內，日本許多觀光地區的業者在絞盡腦汁維持生存的同時，還要接受網路上的酸言酸語，讓他們「難以忍受」。

近年日本持續推進觀光產業，而消費能力強且人數眾多的中國大陸旅客，便成為業者們眼中的「貴客」，當時的日本觀光區中到處都能聽見有人在說中文。但由於新冠肺炎疫情肆虐，外國觀光客受到各種出入境限制，難以前往日本；而日本本土觀光客也擔心被傳染，不敢出遠門遊玩，讓相關產業大受打擊。

但在這種情況下，許多日本鄉民無視觀光業者們的痛苦，在網路上發表「這就是你們看不起本國人的下場」、「自作自受」等嘲笑言論，認為這些業者們為賺中國大陸「肥羊」的錢，不僅無視日本人本身的需求，還將價位定得太高，導致少了陸客就沒辦法生存。

山本考志指出，各觀光地的消費水準確實較其他地區高，但為聘僱懂外文的服務人員、協助社區建設更多廁所等公共設施、在車站或百貨公司等處開設小型分店，以及行動支付等新興付款方式要求的手續費等，對商家而言都是額外成本。

雖然確實有部分業者用離譜的價格販售商品，但在臉書、推特等社交網路發達的今天，這些業者往往被能迅速揪出，即使未有改善，其他有做功課的觀光客也能因此有所警惕，不至於造成太大影響。而那些老實做生意、正為生存拼盡全力的業者們，還要因「老鼠屎」而一同受到嘲笑，坦言真的「難以忍受」。

(中時新聞網)