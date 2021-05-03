看著父母生病的過程，許多子女不禁害怕起老化帶來的不適與病痛；而挫折沮喪也是在與父母共同生活或進行照護時的心情，像是太晚察覺到父母的病症，或感到分身乏術、照護不周，都會使照護者自怨自艾，獨自一人扛著重擔。

為減輕照護時的精神負擔，《被討厭的勇氣》作者岸見一郎將多年的照護經驗、心路歷程完整分享寫成《照護年邁父母的勇氣》，引領我們從中體悟年邁父母帶來的人生意義，例如「活在當下」、「正向看待老化」、「以其他角度重新審視這個世界」、「憑自己的力量獲得幸福」……人生無法倒轉，我們終究得在歲月的累積中，找到正向意義。

【精彩書摘】

雖然可以依個人的決心改變自己的生命風格，卻無法改變父母的生命風格。

前來尋求諮商的人，當我問到他是否喜歡自己的時候，他們給我的答覆幾乎毫無例外是「討厭自己」。我希望無法回答「很喜歡自己」的人，可以想辦法喜歡自己。如果是其他工具，不喜歡可以買新的來換掉，但是稱為「自己」的這項工具，卻非得繼續用下去不可。明知如此卻無法喜歡自己，將會度過一段煎熬的人生。

大多數人從小就不斷被身邊的人叮嚀提醒：不可以安於現狀。因此，無法喜歡現在這個自己的人，會努力為他人改變自己；然而就算是有了改變，這個已經變了的人不再是自己。當自己不再是自己的時候，這樣的改變毫無意義。

那麼，可以繼續做自己、又要與過去的自己有所不同，這種乍看之下不可能的任務，該如何才能達成呢？首先，必須知道為什麼自己眼中只看得到弱點、缺失和偏差行為，以至於不喜歡自己。孩子與父母的關係也一樣，這都是因為不想與他人有瓜葛，或至少是因為不想積極與他人有互動，便在自己或他人身上找出可以視為問題的部分。

以照護來說，如果不與父母建立良好關係，這件事就是辛苦的。只要下定決心想打好關係，對於過去在父母身上怎麼看都是缺點的部分，將有不同的看法；這種情況下，就只是子女改變對父母的看法，而不是父母有了任何改變。對於照顧父母態度消極的人，會在父母身上發現問題，並認為因為有這些問題，所以沒辦法照顧他們，或覺得這是苦差事。事實上，不過就是為了要讓自己那麼想，才在父母身上發掘問題。

當我們改變了對父母的看法時，實際上父母幾乎也可以說是有了改變。當年母親過世後，我與父親共同生活的那段日子裡，因為父親沒有打算自己動手下廚，讓我一時興起開始學做菜。某一天，父親嘗了一口我花上好幾個小時做的咖哩飯後，說了一句：「以後別再做了。」

由於當時與父親的關係不好，我心裡完全只想到他的意思應該是「因為不好吃，所以別再做了」。後來與父親的關係漸漸有了改變，我才察覺自己並沒有真正聽懂父親那句話的意思。我們住在一起的時候，我還在讀研究所，父親想說的是：「你還是個學生，不讀書不行，所以這種費工夫的菜就別再做了。」雖然我沒有實際去查證，但當我察覺到這件事情時已經超過二十年以上，就算問了父親，他恐怕也想不起來吧。父親說過那段話的事實儘管沒有改變，但自從我有了不同詮釋的那一刻起，父親與我的關係確實有了改變。

(本文摘自《照護年邁父母的勇氣》/大好書屋)

【作者簡介】

岸見一郎

一九五六年生於京都府。哲學家。京都大學研究所文學研究科博士課程結業（專攻西洋哲學史）。專業領域為希臘哲學、阿德勒心理學。著作有《被討厭的勇氣》、《被討厭的勇氣二部曲》（共同作者──古賀史健）、《面對父母老去的勇氣》、《變老的勇氣》等等。

【譯者簡介】

葉小燕

專職譯者、臺灣高等法院特約通譯。

《照護年邁父母的勇氣》/大好書屋

(中時新聞網)