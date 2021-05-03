美軍1日正式展開撤離阿富汗的最後階段，許多曾為美軍擔任口譯的當地民眾，近期聚集於阿富汗首都喀布爾，哀求美軍實現承諾，將他們一同帶回美國，因為留在當地者將成為塔利班的報復對象，下場恐極為淒慘。

軍事新聞網站「Military.com」報導，這些阿富汗口譯人員舉著寫有「拜登總統，請不要對我們置之不理」的橫布條，以及畫有被槍指著的口譯人員正大聲呼救、美軍官兵卻只顧步上直升機的海報等。

這些口譯人員強調，他們是「被遺忘的戰爭英雄」，因為沒有他們，美軍將無法在阿富汗進行作戰達20年。其中一名名為瓦利查達（Mohammad Shoaib Walizada）的男子表示，他曾為美軍擔任口譯達4年，期間甚至一度在隨美軍作戰時中彈，而他和同僚們唯一的心願，就是希望美國兌現承諾，將被塔利班視為叛徒的他們和家人帶回美國，以免遭遇不測。

曾派駐阿富汗的退役美國陸軍士官長基恩（Gerald Keen）強調，美國不能丟下這些人不管，因為塔利班的報復手段十分殘忍，將ㄧ個個殺死口譯的所有家人，最後再將他斬首，「且完全不會有罪惡感」。

美國新聞網站「WGNO」指出，許多阿富汗人在反恐戰爭中為美軍提供服務，為的就是一張通往美國的特殊移民簽證，但目前仍有1.8萬份來自阿富汗的申請卡在行政流程中，包括美國律師、智庫和國務院督察長辦公室都曾批評相關系統的不足，導致許多人還沒等到簽證核發，便已遭塔利班殺害。

(中時新聞網)