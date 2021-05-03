趙介佑事件，關於民進黨、蔡英文、吳怡農的正負聲量圖。(取自蔡峻維臉書)

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光(已請辭)的兒子趙介佑，因涉毒品案，重創民進黨形象，市黨部1日晚間緊急以處置趙映光請辭案召開臨時評委會，也一併開除趙介佑黨籍。民眾黨發言人蔡峻維昨(2日)在臉書貼出民進黨、蔡英文、民進黨台北市黨部主委吳怡農，在此次事件中的正負聲量圖，他細觀聲量數據後說，「三者的負面聲量都隨著事件暴漲，難怪民進黨急著清理戰場」。

蔡峻維直言，隨著民進黨中央出手，幫吳怡農解決趙介佑事件這個燙手山芋，替這次的事件畫上逗號，但此次事件也讓吳怡農主委的政治之路蒙上一層黑幕。

蔡峻維分析「QuickSeeK快析情報數據庫」數據後說，4月26日事件發生後，各方還沒有意識到該惡性事件的嚴重性，僅只有在網路社群與零星幾篇新聞討論該事件，但隨著事件發酵，越來越多荒腔走板的事蹟被挖出，原本的小火苗直接變成燎原大火，讓吳怡農不得不出面回應。

到了4月29日，蔡峻維指出，民進黨台北市黨部舉行臨時評委會，會中卻沒有做出開除決議，而是給趙介佑三天陳述時間，引起外界譁然，外界將民進黨與黑金劃上等號，民進黨中央連發兩篇聲明試圖止血，但為時已晚；隔天，吳怡農再次親上火線，卻說出不知趙原先背景，又再度引起各界譁然，進退失據的情況下，負面聲量越滾越大。

蔡峻維分析，隨即又爆出趙介佑替代役期間逃兵等一系列誇張事蹟，負面聲量驟升至最高點，最後還是民進黨中央手段老練，出手替吳解決這次事件，也讓其正面聲量回升，「只是這次事件不僅是民進黨清廉形象的衝擊，也是吳怡農個人從政生涯的重大傷害，使其聲勢迎來一次全面性的重挫」、「民進黨的台北市長初選，已經開始了」。

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民進黨負面聲量暴漲 壯闊台灣... 由蔡峻維發佈於 2021年5月1日 星期六

(中時新聞網)