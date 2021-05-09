民進黨員捲入染黑風暴，重創民進黨形象；對此，前立委蔡正元就在臉書中指出，民進黨變成黑道黨早已不是一天兩天的事了，而為何會發生這種狀況？全都是因為民進黨的「特殊結構」所導致，蔡正元指出，民進黨內部現在甚麼牛鬼蛇神都有，未來恐怕只會更亂。

蔡正元昨(8)晚在臉書貼文表示，現在的民進黨不是一個依靠魅力領袖的政黨，而是由各種派系聯合建立、各個政治人物靠派系維生，在民進黨內爭權奪利；派系黨員的多寡更是影響著黨職和黨內決策權，而這樣也造成黨員的來源來者不拒，多多益善的結果就是造成參差不齊，「黨內什麼牛鬼蛇神都有！」

「尤其2016年以後，民進黨有權有勢，黑道幫派仗著有組織的勢力集體加入民進黨掌握權力。」蔡正元指出，這些黑道不但成為黨幹部，在公職人員初選提名時還可以由黑道份子動員接電話，影響提名競爭的勝負，讓民進黨公職人員敬畏三分；蔡正元表示，民進黨因此獲勝的公職人員，在當選後都不得不與黑道份子分享權力，「甚至連文官升遷的建議權都讓出來，特別是警察人事都能參一腳。」

蔡正元指出，最近黑道份子不把警察單位看在眼裡，肆無忌憚的鬧事，黑道份子在大馬路上開槍，到了警察局真槍都能變成道具槍，讓黑道份子順利脫身，就知道警察多怕有來頭的黑道；其他監視錄影帶被刪除、警察和黑道衝突局外和解，雙方根本就是稱兄道弟，同歸一個共同高層在領導。蔡正元表示，這些都只是「新黑道時代」的開始，而民進黨是背後的始作俑者。

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(中時新聞網)