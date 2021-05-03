消失的96秒影像曝光！松山分局之亂 警方公布監視器畫面還原始末

黑衣人夜闖北市警松山分局中崙派出所引發「松山之亂」，台北市警局局長陳嘉昌2日再親上火線說明，並公布遭所長許書桓刪除的96秒畫面，陳嘉昌表示警方第一時間未逮捕黑衣人，是因副所長顏敏森沒見到黑衣人搗毀電腦，主觀上無法認定對方為現行犯，還讚顏敏森從頭到尾都盡忠職守。這番話讓基層員警相當無奈，認為帶頭者明明有暴力毀損行為，應該予以留置，無論如何都不該把人放走。

記者會上公布3段被許書桓刪除的駐地監視器影像，只見4月16日凌晨2時，前松山分局教官楊忠蒞喝完酒要返回分局休息，在分局外與10名黑衣人口角，10名黑衣人追進分局；之後黑衣人拿椅子朝值班台砸去並毀壞電腦，副所長顏敏森聞聲查看制止；其餘黑衣人遭3名警員制止，員警96秒將黑衣人趕出警局。

警方4月27日依縱放人犯、滅證罪嫌將許、顏函送北檢，4月30日再將傅姓巡佐函辦。外界質疑為何當場沒有逮捕黑衣人，陳嘉昌提到，顏敏森並沒有看到黑衣人砸電腦的畫面，想調閱監視器釐清真相，但鑰匙、密碼都在許書桓手上，只能依照現有資訊處理，沒有將人當成現行犯處置。陳嘉昌更稱顏敏森從頭到尾都盡忠職守，對顏被移送一事感到相當不捨。

不過據ETtoday新聞雲報導，陳嘉昌這番話讓基層員警相當傻眼，認為明明就是顏當下處理不當，才會引發後續一連串事件，帶頭者當下有暴力毀損行為，應該給予留置，無論如何都不該把人放走。

對照中壢女老師僅因拒絕警方盤查，就被當街壓制上銬帶回派出所限制自由9小時，黑衣人囂張闖派出所破壞竟然可以無事離開，警方處置可說天差地遠，也難怪外界質疑內幕不單純。

(中時新聞網)