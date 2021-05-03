民進黨近期發生黑幫份子趙介佑挾黨政關係享特權等情事，國民黨在臉書粉專發文指出，民進黨發生等一連串爭議染黑、販毒、貪污、幫脫罪樣樣來！「綠色是黑金政治的顏色！」

國民黨說，民進黨作為執政黨，掌握我國國家資源，但近日卻接連荒腔走板，牽涉染黑、販毒、貪污，同時又在立法院透過多數優勢要為扁案脫罪。

一、國民黨指出，民進黨高層的趙映光之子趙介佑販毒，透過關係取得筆錄，還從中發現有人將他幕後主嫌的身份供出，衝到北投分局「興師問罪」。

二、民進黨籍雲林縣口湖鄉長林哲凌，涉嫌自2019年10月起，利用光電系統業者在土地取得與施作期間遭地方居民、養殖業者圍路抗爭時，假藉職務向太陽能光電業者索賄1400多萬元。

三、民進黨籍立院召委郭國文在混亂中宣布，國務機要費除罪案送出委員會。國民黨團再次表達抗議，質疑郭國文未宣讀修法條文，逕自宣告法案審查完竣送出委員會，完全違法的議事程序，不承認法案審查過程的合法性。

國民黨說，這些事件連續的發生不是在演八點擋、不是在拍電影，就是活生生的在台灣政壇發生，儼然就是活生生的「黑金政治」。台灣人民受到世界讚揚為亞洲民主燈塔，站在國際民主同盟的前線，執政黨怎能是「黑金」的顏色！

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(中時 )