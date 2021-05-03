針對全世界各行各業，幾乎全面性地大鬧晶片荒同時，美國英特爾有了最新見解，認為晶片短缺這個問題，還會延燒個好幾年。

全球最大的美國晶片大廠英特爾(Intel)，新任執行長基辛格（Pat Gelsinger）在接受美國CBS新聞的老牌談話性節目六十分鐘時表示，英特爾正在調節產線，希望能提高產量，並解決汽車晶片數量不夠的問題。

英特爾補充，還需要好幾年的時間，晶片供給吃緊的壓力才可稍微舒緩。也就是好幾年後，自己的產線才能滿足來自各產業的強勁晶片下單量。

2020新冠疫情爆發的這一年，家電用品，消費性電子與遠距辦公相關商品曾一度賣到缺貨，也是全球半導體大缺的主因之一。需求大增，加上供給量少下，真的是很難滿足下游業者。若再加上全球物流運輸吃緊，2021年的晶片荒還是難以完全解決。

這陣子，半導體頓時變成產業的焦點，並成為目前政治議題的重中之重。4月12日，美國總統拜登甚至還邀集各家知名企業領袖，齊聚討論半導體供應鏈問題。

這位受訪的新任執行長表示，英特爾的主導優勢漸漸在減少中，以全球半導體製造來說，25年前還有37%是在美國所生產，不過現今大概只降到12%。而英特爾也是唯一一家，擁有高端製程的先進晶片業者。

基辛格指出，現在美國半導體遇到的問題，就是需要有更多製造過程，能再回流到美國本土來完成。因為能控制半導體產業，就可以握住未來科技命脈。同時，自己也沒時間去想公司庫藏股回購計畫。

晶片供給量不足，對各行各業影響性已見，像一些科技業者與汽車製造商都被迫減產，進而造成自己營收減少。

以汽車產業說，現在就是整個產能大減。美國福特汽車曾表示，2021年會少產出約110萬輛汽車。英國捷豹路虎(Jaguar Land Rover Automotive)，瑞典富豪(Volvo)與日本三菱汽車等，也傳出產線暫時關閉。

同時，蘋果也提出警訊，iPad平板與Mac電腦的銷售業績正受晶片短缺影響。

台積電董事長劉德音，也曾告訴美國CBS新聞，台積電已於2020年底時，早已幫這些汽車製造業者，盡力榨出所有車用晶片產能。台積電認為，大概還需兩個月左右，也就是6月份產能才能符合客戶群的最低需求。快的話，2021年底或2022年初時，半導體供給量短缺問題，才可以稍微看到緩解。

劉德音指出，以車用晶片來說，供應鏈不僅很長而且非常複雜，因此產出也會出現時間差狀況。

目前，亞洲地區半導體製造供給量，大概佔全球七成五左右。劉德音補充，因為新冠疫情使然，不管這些半導體在全球哪裡設廠，都會出現供給面短缺現象。

(時報資訊)