新北市長侯友宜今（3日）出席市政行程被媒體問及是否跟進桃園市民活動中心、關懷據點停止2周，侯強調，新北市防疫作為隨時滾動式檢討，今（3日）上午開會決議3周停辦老人共餐改外帶，宮廟活動縮小規模等全面檢視。

鄭文燦今（3日）上午召開桃園市防疫會議決議，桃園市民活動中心、社區關懷據點、文化健康站等長者易群聚地點，停止2周至16日止。

對於是否跟進桃園市政策，侯友宜說，新北市防疫作為隨時滾動式檢討，這段時間如何透過防疫記號，逐一個案檢視，把防疫先做好，每個活動謹慎面對。

此外，關於貢寮海洋音樂祭活動是否取消，侯友宜說，疫情發展至今全面掌控、嚴陣以待，隨時調整步伐，防疫會議會不斷視防疫情況，做好防疫策略，調整到最嚴謹的態度。

侯友宜說，目前所有的防疫都會做好滾動式檢討，目前已經一級開設很久，指揮官每天都會視狀況以最嚴謹態度調整，同心齊力把防疫做到位。

(中時 )