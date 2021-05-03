證交所統計，上周外資在集中市場買超187.98億元，其中，買超欣興（3037）5.96萬張最多，另賣超開發金（2883）12.94萬張最多。

證交所統計，上周外資在集中市場總買進金額為4,478.72億元，總賣出金額為4,290.74億元，買超為187.98億元，另統計自2021年年初至4月29日止，外資總買進金額為6兆7,098.88億元，總賣出金額為6兆9,965.96億元，累計賣超為2,867.08億元。

此外，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆6,657.14億元，占全體上市股票市值的44.11％，較4月23日的23兆3,434.86億元，增加3,222.28億元。

就個股買賣超方面，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：欣興買超59,561張、中鋼買超41,738張、中信金買超39,614張；賣超最多的前三名上市公司為：開發金賣超129,395張、聯電賣超61,098張、友達賣超47,542張。

(工商 )