天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出，根據最新產業調查，蘋果可能在2023年推出配備8吋QHD+可撓式OLED顯示器之折疊iPhone，台廠中，TPK-KY（3673）的奈米銀方案相較於既有SDC的Y-Octa技術有數種優勢，預測折疊iPhone將會採用TPK-KY的奈米銀觸控方案，TPK-KY成新品大贏家。

天風國際研判，蘋果若推出折疊iPhone，SDC為獨家顯示器供應商，三星為獨家DDI晶圓代工廠商。根據蘋果所要求的產能規畫，預測折疊iPhone在2023年的出貨量為1,500～2,000萬支。因TPK-KY的奈米銀方案相較於既有SDC的Y-Octa技術有數種優勢，因此，折疊iPhone將會採用TPK-KY的奈米銀觸控方案。

TPK-KY的每股純益在2021、2022年將受益於iPad、Surface與車用產品而逐年成長，營運動能自2023年開始，則因折疊iPhone採用奈米銀而爆發。

天風國際最新調查指出，高速成長的折疊手機市場已成為各大手機品牌兵家必爭之地，折疊手機可望帶動高階手機下一個超級換機周期。如果缺料能在下半年改善，推估折疊手出貨量在2019、2020、2021與2022年出貨量分別約為20萬、320萬、750萬與1,700萬支。在折疊機市場中，三星擁有九成以上市占率，其大力推廣為出貨高速成長關鍵。

此外，Oppo、Vivo、小米與榮耀可望在第四季至來年首季發表折疊手機。郭明錤看好，在5G之後，折疊手機是下一個高階手機的創新賣點。

(工商 )