曼聯主場老特拉福德球場被憤怒的球迷佔領。（路透）

英格蘭球迷的怒火愈燒愈旺，已經直接衝擊到英超球隊的賽程，曼聯、利物浦周日的比賽，因為200名球迷攻佔老特拉福德球場(曼聯的主場)而被迫改期！英超公告：「這是聯盟與兩球團、警方、地方政府共同做出的決定。」除了衝入球場的抗議者，外頭還集結了數千曼聯球迷，高喊著要老闆葛雷澤(Joel Glazer)下台。

Police faced off against Manchester United fans during protests against the Glazers.



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此事仍是歐洲超級聯賽的餘波，英格蘭球迷對於持有球隊的美國老闆做出的憤怒反撲，利物浦的亨利(John Henry)亦是被群眾指名討伐的美國老闆。球迷衝入場中施放煙霧，身穿曼聯在1878年創隊的服裝配色，象徵要「光復」家鄉球隊。

英超、曼聯、利物浦都發出聲明：「我們理解且尊重這些情緒的宣洩，但嚴正譴責所有的暴力，特別是那些違反防疫規定的行為。我們同情那些因此身陷險境的執法單位，足球界無法容忍這種事情。」

大曼徹斯特郡警局指出，部分群眾已經形同暴徒，迫使場館人員反鎖躲在屋內。「他們放棄了和平抗爭。」暴民對警方丟擲水瓶和尖銳物，一位警察臉部遭嚴重割傷被送醫急救。

這波反抗軍的主力「曼聯支持者信任團(縮寫為MUST)」表達他們的訴求，呼籲葛雷澤降低持股，並開放球迷入股，「拒絕讓單一持股者獨斷專行，請政府順應民意，把球賽還給人民。」葛雷澤家族於2005年入股曼聯，他藉著貸款不斷增加持股比例，最終達到98%。部分球迷雖不討厭美國人，但因球團十多年來債台高築(累積4億英鎊)而對葛雷澤感到憤怒。

(中時新聞網)