基隆市安樂區安樂路上有一公車候車亭，因影響工程，暫時移置附近空地，工程結束後，建商發現若將新式候車亭恢復舊址，將影響建案消防安全設計，無法如期取得使用執照，因此，廖姓工務經理、簡姓工地負責人以1萬元賄賂現任郭姓里長，微調候車亭位置，免除繁複程序，基隆地檢近日偵結，依違反貪汙治罪條例起訴郭姓里長。

起訴指出，建案基地前原本有一公車候車亭，因妨礙到工程施作，建商向市府工務處提出拆遷申請，於2017年辦理會勘，同意先在附近社區花圃前設置臨時候車亭。直到工程結束，建商再次向市府詢問是否仍須將候車亭遷回原處，相關單位依權責發函給在地里辦公處，由當地郭姓里長代表里民出席會勘，會中里長反映目前候車亭位置，影響當地行車安全，要求建商必須恢復至舊址。

會勘結束後，市府也要求建商必須讓候車亭恢復原貌，但廖姓工務經理、簡姓工地負責人發現，若將候車亭移回舊址，將會影響建案消防救災空間設計，必須重新規畫建案消防安檢設計，恐會無法如期取得建案使用執照，2人心生歹念，私底下和郭姓里長見面，並給予放有1萬元的茶葉禮盒，希望里長能同意將候車亭位置微調。

郭姓里長返家後，打開茶葉禮盒發現裡頭裝有1萬元現金，得知建商意圖，不但未將禮盒返還，反而直接打電話給簡姓工地負責人，暗自同意協助建商微調候車亭位置，避開消防救災空間。去年建商將候車亭微調後的設計圖發函給市府，郭姓里長再無反對意見，市府在不知情狀況下，也同意讓建商遷移候車亭位置。

檢警調查時，在郭姓里長家中查獲茶葉禮盒，偵訊時，廖姓工務經理與簡姓工地負責人皆坦承犯行，檢方認定郭姓里長涉犯貪汙治罪條例，依法起訴，另外行賄的廖姓經理及簡姓工地負責人則予以緩起訴處分。

(中時 )